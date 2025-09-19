Агробизнес – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 19 сентября, матчем между командами ЮКСА и «Агробизнес» стартует седьмой тур Первой лиги.

Местом проведения противостояния станет стадион «Юбилейный» в Буче. Главным арбитром матча назначен Павел Дацюк.

Начало поединка в 13:00 по киевскому времени.

Перед началом игры «Агробизнес» находится на четвертом месте (12 очков), тогда как ЮКСА занимает восьмую позицию (8 баллов).

Видеотрансляция матча: