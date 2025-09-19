Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агробизнес – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Агробизнес
19.09.2025 13:00 - : -
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
19 сентября 2025, 09:58 | Обновлено 19 сентября 2025, 10:03
32
0

Агробизнес – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 сентября видеотрансляцию матча 7-го тура

19 сентября 2025, 09:58 | Обновлено 19 сентября 2025, 10:03
32
0
Агробизнес – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

В пятницу, 19 сентября, матчем между командами ЮКСА и «Агробизнес» стартует седьмой тур Первой лиги.

Местом проведения противостояния станет стадион «Юбилейный» в Буче. Главным арбитром матча назначен Павел Дацюк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка в 13:00 по киевскому времени.

Перед началом игры «Агробизнес» находится на четвертом месте (12 очков), тогда как ЮКСА занимает восьмую позицию (8 баллов).

Видеотрансляция матча:

По теме:
Бывший игрок Динамо и сборной Украины получил тренерскую квалификацию
Бывший игрок Шахтера дал прогноз на матч Александрии и Динамо в УПЛ
Динамо на неделю отправится в польский Люблин. Известна причина
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18 сентября 2025, 13:05 33
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки

Риццоли проанализировал ситуацию в матче УПЛ

Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Футбол | 18 сентября 2025, 11:55 11
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура

Бывший полузащитник «сине-желтых» Евгений Левченко считает, что таковым мог бы стать Руслан Ротань

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Этот человек привык называть вещи своими именами»
Футбол | 19.09.2025, 11:18
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Этот человек привык называть вещи своими именами»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Этот человек привык называть вещи своими именами»
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Футбол | 18.09.2025, 17:02
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 24
Волейбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем