Агробизнес – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 сентября видеотрансляцию матча 7-го тура
В пятницу, 19 сентября, матчем между командами ЮКСА и «Агробизнес» стартует седьмой тур Первой лиги.
Местом проведения противостояния станет стадион «Юбилейный» в Буче. Главным арбитром матча назначен Павел Дацюк.
Начало поединка в 13:00 по киевскому времени.
Перед началом игры «Агробизнес» находится на четвертом месте (12 очков), тогда как ЮКСА занимает восьмую позицию (8 баллов).
Видеотрансляция матча:
