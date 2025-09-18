Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брюгге – Монако. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 19:47 |
27
0

Брюгге – Монако. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Монако

В четверг, 18 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».

Встречу принимает стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига чемпионов. основной раунд. 1-й тур

Брюгге – Монако – 0:0 (обновляется)

Гол:

Монако Брюгге Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
