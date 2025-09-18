Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нескольких игроков французского клуба ограбили воры
Англия
18 сентября 2025, 23:30 |
«Лимож» выступает в высшем дивизионе Франции

Limoges CSP

Сразу несколько игроков французского клуба "Лимож" стали жертвами воров.

17 сентября их ограбили во время тренировки.

Интересно, что воры проникли на тренировочную базу, зашли в раздевалку и угнали личные вещи нескольких баскетболистов клуба.

Игроки возмущены действиями охранников базы и заявили, что хотят чувствовать себя в безопасности.

Центровый команды Гевин Веар, недавно перешедший из Дижона, был особенно возмущен, ведь потерял кошелек и ключи от автомобиля.

После тренировки несколько игроков обратились в правоохранительные органы.

ограбление чемпионат Франции по баскетболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
trentreznor11
і що ця новина робить у розділі "Футбол"??
