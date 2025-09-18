Нескольких игроков французского клуба ограбили воры
«Лимож» выступает в высшем дивизионе Франции
Сразу несколько игроков французского клуба "Лимож" стали жертвами воров.
17 сентября их ограбили во время тренировки.
Интересно, что воры проникли на тренировочную базу, зашли в раздевалку и угнали личные вещи нескольких баскетболистов клуба.
Игроки возмущены действиями охранников базы и заявили, что хотят чувствовать себя в безопасности.
Центровый команды Гевин Веар, недавно перешедший из Дижона, был особенно возмущен, ведь потерял кошелек и ключи от автомобиля.
После тренировки несколько игроков обратились в правоохранительные органы.
