Нескольких игроков французского клуба ограбили воры

Сразу несколько игроков французского клуба "Лимож" стали жертвами воров.

17 сентября их ограбили во время тренировки.

Интересно, что воры проникли на тренировочную базу, зашли в раздевалку и угнали личные вещи нескольких баскетболистов клуба.

Игроки возмущены действиями охранников базы и заявили, что хотят чувствовать себя в безопасности.

Центровый команды Гевин Веар, недавно перешедший из Дижона, был особенно возмущен, ведь потерял кошелек и ключи от автомобиля.

После тренировки несколько игроков обратились в правоохранительные органы.