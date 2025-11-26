Более 100 тысяч евро: здание известного нападавшего ограбили в Италии

Английский форвард «Кремонезе» Джейми Варди лишился личных вещей во время матча 12-го тура Серии А против «Ромы» (1:3).

Пока футболист принимал участие в поединке, трое грабителей разбили окно в его вилле в городе Сало и похитили ценные вещи: часы, ювелирные изделия и наличные.

Сумма ущерба оценивается более чем в 100 тысяч евро, а следователи уже начали расследование инцидента.

Также сообщается, что злоумышленники следили за семьей Варди и знали, когда дом будет пустовать.