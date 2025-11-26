Италия26 ноября 2025, 19:57 | Обновлено 26 ноября 2025, 19:58
Более 100 тысяч евро: здание известного нападавшего ограбили в Италии
Джейми Варди остался без драгоценных вещей
Английский форвард «Кремонезе» Джейми Варди лишился личных вещей во время матча 12-го тура Серии А против «Ромы» (1:3).
Пока футболист принимал участие в поединке, трое грабителей разбили окно в его вилле в городе Сало и похитили ценные вещи: часы, ювелирные изделия и наличные.
Сумма ущерба оценивается более чем в 100 тысяч евро, а следователи уже начали расследование инцидента.
Также сообщается, что злоумышленники следили за семьей Варди и знали, когда дом будет пустовать.
