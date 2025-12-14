ФОТО. Футболиста АПЛ ограбили уже три раза. Он впал в депрессию

Звезда АПЛ Ив Биссума рассказал о серии дерзких нападений на свой дом и украденных ценностях на сумму около £1 млн.

29-летний полузащитник «Тоттенхэма» стал жертвой грабителей три раза. Преступники похитили дорогие часы, украшения, дизайнерские сумки и другие предметы роскоши. По словам Биссума, инциденты стали для него «травматичными» и привели к страху, депрессии и паранойе.

Впервые он пострадал в июне 2024 года во время отпуска на юге Франции, когда на него напали и распылили перцовый газ. В ноябре того же года злоумышленники пытались выбить дверь его дома, пока футболист играл в FIFA с друзьями. Кадры с камер наблюдения зафиксировали, как грабители покидали особняк с сумками, наполненными украденным.

В показаниях полиции Биссума рассказал, что был вынужден бежать через сад, получил травму и около 30 минут ждал полицию, опасаясь возвращения нападавших. В другом видео он показал опустошенную спальню и пустые футляры от часов, заявив, что преступники «забрали все».

Футболист признался, что после ограблений иногда ночевал на тренировочной базе «Тоттенхэма», так как боялся оставаться дома. Он отметил, что пережитый стресс серьезно ударил по его ментальному состоянию.

Ранее клуб начал расследование после появления видео, на котором Биссума использует закись азота на вечеринке. Сам игрок извинился за свое поведение, указав, что ограбления стали отправной точкой его депрессивного периода. Полузащитник продолжает восстановление после травмы и рассчитывает вернуться на поле в ближайшее время.