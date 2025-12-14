Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболиста АПЛ ограбили уже три раза. Он впал в депрессию
Другие новости
14 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 15 декабря 2025, 00:05
579
0

ФОТО. Футболиста АПЛ ограбили уже три раза. Он впал в депрессию

Биссума признался, что после ограблений боялся ночевать у себя дома

14 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 15 декабря 2025, 00:05
579
0
ФОТО. Футболиста АПЛ ограбили уже три раза. Он впал в депрессию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ив Биссума

Звезда АПЛ Ив Биссума рассказал о серии дерзких нападений на свой дом и украденных ценностях на сумму около £1 млн.

29-летний полузащитник «Тоттенхэма» стал жертвой грабителей три раза. Преступники похитили дорогие часы, украшения, дизайнерские сумки и другие предметы роскоши. По словам Биссума, инциденты стали для него «травматичными» и привели к страху, депрессии и паранойе.

Впервые он пострадал в июне 2024 года во время отпуска на юге Франции, когда на него напали и распылили перцовый газ. В ноябре того же года злоумышленники пытались выбить дверь его дома, пока футболист играл в FIFA с друзьями. Кадры с камер наблюдения зафиксировали, как грабители покидали особняк с сумками, наполненными украденным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В показаниях полиции Биссума рассказал, что был вынужден бежать через сад, получил травму и около 30 минут ждал полицию, опасаясь возвращения нападавших. В другом видео он показал опустошенную спальню и пустые футляры от часов, заявив, что преступники «забрали все».

Футболист признался, что после ограблений иногда ночевал на тренировочной базе «Тоттенхэма», так как боялся оставаться дома. Он отметил, что пережитый стресс серьезно ударил по его ментальному состоянию.

Ранее клуб начал расследование после появления видео, на котором Биссума использует закись азота на вечеринке. Сам игрок извинился за свое поведение, указав, что ограбления стали отправной точкой его депрессивного периода. Полузащитник продолжает восстановление после травмы и рассчитывает вернуться на поле в ближайшее время.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в секси-образе. Огонь
ФОТО. Конор Макгрегор женился. Секретная свадьба в Ватикане
Снежная королева! Самая сексуальная футболистка впечатлила новыми фото
фото lifestyle ограбление Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ив Биссума
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенефис Зубкова. Трабзонспор в безумном триллере вырвал ничью у Бешикташа
Футбол | 14 декабря 2025, 21:06 0
Бенефис Зубкова. Трабзонспор в безумном триллере вырвал ничью у Бешикташа
Бенефис Зубкова. Трабзонспор в безумном триллере вырвал ничью у Бешикташа

Александр оформил гол + ассист, матч 16-го тура чемпионата Турции завершился со счетом 3:3

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14 декабря 2025, 12:02 98
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ

Проспер Оба перебрался в расположение «горняков»

Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14.12.2025, 06:45
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14.12.2025, 07:42
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Теннис | 14.12.2025, 19:25
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 3
Бокс
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
13.12.2025, 14:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем