Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
18 сентября 2025, 13:51 |
Юрий ДУДНИК: «После удаления сконцентрировались на действиях в обороне»

Футболист «Виктории» прокомментировал победу над «Левым Берегом» в матче Кубка Украины

Юрий ДУДНИК: «После удаления сконцентрировались на действиях в обороне»
Юрий Дудник

В среду, 17 сентября, в матче 1/16 финала Кубка Украины «Виктория» на выезде со счетом 1:0 обыграла «Левый Берег». Результат поединка прокомментировал автор единственного гола Юрий Дудник.

«Эмоции, конечно, положительные. Не очень часто мне удается забивать мячи, тем более в таких важных играх. Это мой первый гол за «Викторию» в официальных играх. Поэтому очень приятно приложить усилия к этой победе.

Благодаря чему удалось даже меньшинству удержать результат? Наверное, за счет командного духа, потому что каждый бился за каждого. После удаления более сконцентрировались на действиях в обороне. Но очень хорошо, что выстояли.

Какие эмоции царили в раздевалке? Конечно, положительные. Выиграли такую ​​тяжелую игру, тем более это Кубок Украины. Здесь всегда каждая игра очень эмоциональна, тем более «Левый Берег» – команда, который мы недавно проиграли в чемпионате. Невероятный стадион, невероятные эмоции. В раздевалке были очень положительные эмоции, все праздновали.

Куда планируем дойти в Кубке Украины? Всегда хочется смотреть вверх, как можно выше подняться в Кубке. Виктория два года подряд доходила до 1/4 финала. Я надеюсь в этом году мы сможем как минимум повторить, а возможно и немного выше залезть», – сказал Юрий Дудник.

ФОТО. У Динамо в кубковом матче дебютировали сразу трое новичков
Нива Тернополь – Полтава. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
БЕССМЕРТНЫЙ: «Доволен, что ребята вообще выдержали такую тяжелую игру»
Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Левый Берег Киев Юрий Дудник
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
