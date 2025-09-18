БЕССМЕРТНЫЙ: «Доволен, что ребята вообще выдержали такую тяжелую игру»
Главный тренер «Виктории» прокомментировал победу в кубковом матче с «Левым Берегом»
В среду, 17 сентября, в матче 1/16 финала Кубка Украины «Виктория» Сумы на выезде со счетом 1:0 обыграла «Левый Берег». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.
«Я очень рад за команду. Ребята проявили характер, сыграли дисциплинированно и порадовали своих болельщиков. Очень доволен ребятами, вообще выдержавшими такую тяжелую игру, тем более играли в меньшинстве. Вот немного нам усложнило жизнь, но приятно, что сегодня ребята отработали и за себя, и за того парня. Они хотели победить, и на них вообще приятно смотреть, потому что в каждой игре они отдают все свои силы, все свои возможности и выкладываются по полной. Сегодня это нам ее дало результат.
Стоит ли задача дойти до какой-либо конкретной стадии Кубка Украины? Перед нами стоят задачи только радовать своих болельщиков, показывать хорошую игру. Не всегда нам это удается, но мы идем к этому», – сказал Анатолий Бессмертный.
