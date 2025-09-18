Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БЕССМЕРТНЫЙ: «Доволен, что ребята вообще выдержали такую тяжелую игру»
Кубок Украины
18 сентября 2025, 13:14
БЕССМЕРТНЫЙ: «Доволен, что ребята вообще выдержали такую тяжелую игру»

Главный тренер «Виктории» прокомментировал победу в кубковом матче с «Левым Берегом»

Анатолий Бессмертный

В среду, 17 сентября, в матче 1/16 финала Кубка Украины «Виктория» Сумы на выезде со счетом 1:0 обыграла «Левый Берег». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Я очень рад за команду. Ребята проявили характер, сыграли дисциплинированно и порадовали своих болельщиков. Очень доволен ребятами, вообще выдержавшими такую ​​тяжелую игру, тем более играли в меньшинстве. Вот немного нам усложнило жизнь, но приятно, что сегодня ребята отработали и за себя, и за того парня. Они хотели победить, и на них вообще приятно смотреть, потому что в каждой игре они отдают все свои силы, все свои возможности и выкладываются по полной. Сегодня это нам ее дало результат.

Стоит ли задача дойти до какой-либо конкретной стадии Кубка Украины? Перед нами стоят задачи только радовать своих болельщиков, показывать хорошую игру. Не всегда нам это удается, но мы идем к этому», – сказал Анатолий Бессмертный.

Андрей Гаврюшов Кубок Украины по футболу пресс-конференция Виктория Сумы Анатолий Бессмертный Левый Берег Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
