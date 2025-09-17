Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левый Берег – Виктория. Видео голов и обзор матча Кубка (обновляется)
Левый Берег
17.09.2025 15:30 – 49 0 : 1
Виктория Сумы
17 сентября 2025, 15:33 | Обновлено 17 сентября 2025, 16:18
Левый Берег – Виктория. Видео голов и обзор матча Кубка (обновляется)

Фрагменты матча Кубка Украины

ФК Левый Берег

17 сентября в 15:30 начался матч 1/16 финала Кубка Украины между командами Первой лиги Левый Берег и Виктория.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

В первом тайме Виктория забила гол, а также осталась в меньшинстве.

Кубок Украины. 1/16 финала

Левый Берег – Виктория 0:1
Гол: Дудник, 23

Удален: Кныш, 27 (Виктория)

События матча

27’
Даниил Кныш (Виктория Сумы) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Yuriy Dudnyk (Виктория Сумы).
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
