17 сентября в 15:30 начался матч 1/16 финала Кубка Украины между командами Первой лиги Левый Берег и Виктория.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

В первом тайме Виктория забила гол, а также осталась в меньшинстве.

Кубок Украины. 1/16 финала

Левый Берег – Виктория 0:1

Гол: Дудник, 23

Удален: Кныш, 27 (Виктория)