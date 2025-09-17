17.09.2025 15:30 – 49’ 0 : 1
Левый Берег – Виктория. Видео голов и обзор матча Кубка (обновляется)
Фрагменты матча Кубка Украины
17 сентября в 15:30 начался матч 1/16 финала Кубка Украины между командами Первой лиги Левый Берег и Виктория.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
В первом тайме Виктория забила гол, а также осталась в меньшинстве.
Кубок Украины. 1/16 финала
Левый Берег – Виктория 0:1
Гол: Дудник, 23
Удален: Кныш, 27 (Виктория)
События матча
27’
Даниил Кныш (Виктория Сумы) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Yuriy Dudnyk (Виктория Сумы).
