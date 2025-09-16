Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 сентября 2025, 16:05 | Обновлено 16 сентября 2025, 17:09
Левый Берег – Виктория. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Матч начнется 17 сентября в 15:30 по Киеву

В среду, 17 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины между «Левым Берегом» и «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Левый Берег

Прошлогодний участник УПЛ довольно неоднозначен стартовал в новом сезоне Первой лиги. За 5 поединков команда одержала 3 победы в матчах против «Пробоя», «Виктории», и «Прикарпатья», а также дважды проиграла – «Агробизнесу» и «Фениксу-Мариуполю». Тем не менее киевляне с 9 баллами на счету занимают 6-е место турнирной таблицы чемпионата и имеют 1 игру в запасе.

В 1/32 финала Кубка Украины «Левому Берегу» противостояла «Кудровка» по УПЛ. Матч завершился вничью 0:0, но в серии пенальти точнее оказались именно киевляне.

Виктория

Не столь уверенно начала сезон сумская команда. В стартовых 6-х играх Первой лиги «Виктория» 4 раза проиграла (против «Прикарпатья», «Левого Берега», «Буковины» и «Нивы») и одержала 2 победы (в играх с новичком «Черниговом» и харьковским «Металлистом». На данный момент с 6 зачетными пунктами на счету коллектив занимает 11-ю строчку таблицы.

В поединке 1/32 финала Кубка Украины «Виктория» неожиданно обыграла полтавскую «Ворсклу» со счетом 1:0.

Личные встречи

Помимо поединка в этом сезоне, когда киевляне победили 2:1, команды играли между собой еще в 2 официальных играх. Произошло это в 2023 году в рамках Первой лиги, тогда в 1 матче минимальную победу одержала «Виктория», а в другом со счетом 5:0 победил «Левый Берег».

Интересные факты

  • «Левый Берег» не проиграл ни в одном домашнем поединке в этом сезоне. На счету команды 2 победы и 1 ничья.
  • «Виктория» пропустила 9 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й худший результат среди всех команд.
  • В последних 5 играх «Виктория» ни разу не забила больше 1 гола.

Прогноз

Я поставлю на победу «Левого Берега» в основное время с коэффициентом 1.83.

Левый Берег
17 сентября 2025 -
15:30
Виктория Сумы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
