Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины между командами Первой лиги Левый Берег и Виктория.

Встреча, которая прошла во время сильного дождя в столице, завершилась со счетом 1:0 в пользу сумской Виктории. Единственный гол на 23-й минуте забил Юрий Дудник – он замкнул фланговый навес.

Через несколько минут после гола гости остались в меньшинстве после двух быстрых желтых карточек Кныша, но Левый Берег сравнять счет не сумел.

Кубок Украины. 1/16 финала

Левый Берег – Виктория 0:1

Гол: Дудник, 23

Левый Берег (стартовый состав): Механив, Соколов, Чуев, Самар, Сантос, Косовский, Ризнык, Воробчак, Венделл, Гуничев, Тищенко

Виктория (стартовый состав): Кучерук, Д.Рябый, Дудник, Сасовский, А.Рябый, Лебеденко, Бойко, Шарай, Кныш, Шпыренок, Сейтхалилов

Удалены: Гуничев, 90+5 – Кныш, 27