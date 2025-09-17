Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Виктория прошла в следующий раунд
Состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины между командами Первой лиги Левый Берег и Виктория.
Встреча, которая прошла во время сильного дождя в столице, завершилась со счетом 1:0 в пользу сумской Виктории. Единственный гол на 23-й минуте забил Юрий Дудник – он замкнул фланговый навес.
Через несколько минут после гола гости остались в меньшинстве после двух быстрых желтых карточек Кныша, но Левый Берег сравнять счет не сумел.
Кубок Украины. 1/16 финала
Левый Берег – Виктория 0:1
Гол: Дудник, 23
Левый Берег (стартовый состав): Механив, Соколов, Чуев, Самар, Сантос, Косовский, Ризнык, Воробчак, Венделл, Гуничев, Тищенко
Виктория (стартовый состав): Кучерук, Д.Рябый, Дудник, Сасовский, А.Рябый, Лебеденко, Бойко, Шарай, Кныш, Шпыренок, Сейтхалилов
Удалены: Гуничев, 90+5 – Кныш, 27
