Кубок Украины. Левый Берег – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Украины по футболу
17 сентября в 15:30 начнется матч 1/16 финала Кубка Украины между командами Первой лиги Левый Берег и Виктория.
В чемпионате Левый Берег после пяти сыгранных матчей набрал 9 очков и идет на 6-й позиции, а у Виктории после шести встреч шесть пунктов и 12-е место.
Левый Берег – Виктория. Начало в 15:30
