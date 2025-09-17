Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кубок Украины. Левый Берег – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Левый Берег
17.09.2025 15:30 - : -
17 сентября 2025, 13:15 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:25
Матч Кубка Украины по футболу

ФК Левый Берег

17 сентября в 15:30 начнется матч 1/16 финала Кубка Украины между командами Первой лиги Левый Берег и Виктория.

В чемпионате Левый Берег после пяти сыгранных матчей набрал 9 очков и идет на 6-й позиции, а у Виктории после шести встреч шесть пунктов и 12-е место.

Левый Берег – Виктория. Начало в 15:30

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
