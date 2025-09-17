17 сентября в 15:30 начнется матч 1/16 финала Кубка Украины между командами Первой лиги Левый Берег и Виктория.

В чемпионате Левый Берег после пяти сыгранных матчей набрал 9 очков и идет на 6-й позиции, а у Виктории после шести встреч шесть пунктов и 12-е место.

Левый Берег – Виктория. Начало в 15:30