Лионель Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси выбрал клуб, в котором начнет 2026 год.

По информации испанских СМИ, Месси останется в «Интер Майами» — аргентинец и флоридский клуб скоро завершат переговоры о продлении контракта на два года. Аргентинец подпишет соглашение, после чего оно будет передано на рассмотрение руководству MLS.

В прошлом сезоне Месси провел 36 матчей, забил 28 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.