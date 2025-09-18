Левен – Ворскла. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 18 сентября в 21:00 ответный матч 3-го раунда отбора к женской ЛЧ
Женская команда Ворскла из Полтавы выступает в женской Лиге чемпионов 2025/26.
18 сентября в 21:00 в ответном матче Q3 ЛЧ играют бельгийский клуб Левен и полтавская Ворскла.
В первом поединке, который прошел неделей ранее (также в Бельгии), Ворскла пропустила два мяча и проиграла со счетом 0:2.
В ответном матче Ворскле надо отыграть гандикап в два мяча. Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда перейдет в квалификацию Q2 Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.
Ранее в мини-турнире Q2 ЛЧ подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).
Лига чемпионов сред женских команд
3-й раунд квалификации, 11 и 18 сентября
Левен – Ворскла. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
