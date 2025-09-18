Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левен – Ворскла. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 13:41 |
24
0

Смотрите 18 сентября в 21:00 ответный матч 3-го раунда отбора к женской ЛЧ

Левен – Ворскла. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
ФК Ворскла

Женская команда Ворскла из Полтавы выступает в женской Лиге чемпионов 2025/26.

18 сентября в 21:00 в ответном матче Q3 ЛЧ играют бельгийский клуб Левен и полтавская Ворскла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом поединке, который прошел неделей ранее (также в Бельгии), Ворскла пропустила два мяча и проиграла со счетом 0:2.

В ответном матче Ворскле надо отыграть гандикап в два мяча. Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда перейдет в квалификацию Q2 Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.

Ранее в мини-турнире Q2 ЛЧ подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).

Лига чемпионов сред женских команд

3-й раунд квалификации, 11 и 18 сентября

Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Ауд-Хеверле Левен Ия Андрущак смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
