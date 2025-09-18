Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Досталось Зинченко? Тренер Ноттингема разозлился на игроков из-за поражения
Кубок английской лиги
18 сентября 2025, 04:45 |
Досталось Зинченко? Тренер Ноттингема разозлился на игроков из-за поражения

Постекоглу остался недоволен и повысил голос после матча Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Суонси» и «Ноттингем». Хозяева вырвали победу со счетом 3:2, при этом два гола были забиты после 90-й минуты.

После неожиданного и болезненного поражения главный тренер «Ноттингема» Ангелос Постекоглу разозлился на своих подопечных, на которых повысил голос в раздевалке. Об этом сообщил репортер BBC Крис Уотан:

«Мы ждали прибытия главных тренеров в зале для пресс-конференций, который, как ни странно, находится рядом с гостевой раздевалкой. Постекоглу набросился на своих игроков, он был разгневан из-за поражения. Стены не слишком толстые, поэтому было слышно, что Постекоглу повысил голос, разговаривая с игроками».

Первый матч за «Ноттингема» сыграл защитник сборной Украины Александр Зинченко, который вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Украинец перебрался в новый клуб из лондонского «Арсенала» на правах аренды.

В следующем матче «Ноттингем» сыграет против «Бернли» на выезде – это будет поединок пятого тура Английской Премьер-лиги.

