Как сыграл Забарный? Опубликованы оценки игроков в матче ПСЖ – Аталанта

В среду, 17 сентября, состоялся матч первого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли французский ПСЖ и итальянская «Аталанта». Парижский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

После завершения этого противостояния статистический портал Sofascore опубликовал оценки всех футболистов, которые принимали участие в матче. Лучшим игроком был признан защитник французского клуба Маркиньос, который открыл счет на 3-й минуте. Его выступление оценили в 9,1 балла.

На 75-й минуте на поле вышел защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный, который заменил Нуну Мендеша. 23-летний футболист получил оценку 6,9.

В следующем матче, который состоится 21 сентября в Лиге 1, ПСЖ сыграет против «Марселя» на выезде. В этот же день свой поединок проведет и «Аталанта» – команда встретится в гостевой встрече Серии А против «Торино».

Оценки игроков в матче первого тура Лиги чемпионов ПСЖ – Аталанта: