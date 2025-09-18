Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Как сыграл Забарный? Опубликованы оценки игроков в матче ПСЖ – Аталанта
Лига чемпионов
Как сыграл Забарный? Опубликованы оценки игроков в матче ПСЖ – Аталанта

Французский клуб разгромил соперника из Италии со счетом 4:0

Как сыграл Забарный? Опубликованы оценки игроков в матче ПСЖ – Аталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 17 сентября, состоялся матч первого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли французский ПСЖ и итальянская «Аталанта». Парижский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

После завершения этого противостояния статистический портал Sofascore опубликовал оценки всех футболистов, которые принимали участие в матче. Лучшим игроком был признан защитник французского клуба Маркиньос, который открыл счет на 3-й минуте. Его выступление оценили в 9,1 балла.

На 75-й минуте на поле вышел защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный, который заменил Нуну Мендеша. 23-летний футболист получил оценку 6,9.

В следующем матче, который состоится 21 сентября в Лиге 1, ПСЖ сыграет против «Марселя» на выезде. В этот же день свой поединок проведет и «Аталанта» – команда встретится в гостевой встрече Серии А против «Торино».

Оценки игроков в матче первого тура Лиги чемпионов ПСЖ Аталанта:

Лига чемпионов ПСЖ Аталанта Маркиньос Илья Забарный лучший игрок SofaScore
Николай Титюк Источник: SofaScore
