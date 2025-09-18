Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из худших? Известна оценка Зинченко после дебютного матча за Ноттингем
Кубок английской лиги
18 сентября 2025, 02:37 | Обновлено 18 сентября 2025, 03:03
214
0

Один из худших? Известна оценка Зинченко после дебютного матча за Ноттингем

Команда Постекоглу проиграла «Суонси», пропустив дважды после 90-й минуты

18 сентября 2025, 02:37 | Обновлено 18 сентября 2025, 03:03
214
0
Один из худших? Известна оценка Зинченко после дебютного матча за Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Суонси» и «Ноттингем». Хозяева вырвали победу со счетом 3:2, при этом два гола были забиты после 90-й минуты.

Статистический портал Sofaascore опубликовал оценки футболистов – лучшим игроком матча стал австралийский защитник «Суонси» Кемерон Берджесс, который записал на свой счет два гола и получил оценку 8,5.

В составе «лесников» дебютировал защитник сборной Украины Александр Зинченко, который вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Игру 28-летнего футболиста оценили в 6,4 балла – это восьмой показатель среди игроков основного состава «Ноттингема». Ниже баллы получили два защитника Морату и Савона, а также голкипер Джон Виктор.

В следующем матче «Ноттингем» сыграет против «Бернли» на выезде – это будет поединок пятого тура Английской Премьер-лиги.

Оценки игроков в матче Кубка английской лиги Суонси Ноттингем:

По теме:
Как сыграл Забарный? Опубликованы оценки игроков в матче ПСЖ – Аталанта
Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Украинские легионеры в еврокубках 2025/26: список игроков
Кубок английской лиги по футболу Суонси Ноттингем Форест Александр Зинченко оценки SofaScore
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17 сентября 2025, 08:19 15
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года

Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки

Симеоне поругался с фанатом, получил красную и ушел с поля с полицейским
Футбол | 18 сентября 2025, 01:07 0
Симеоне поругался с фанатом, получил красную и ушел с поля с полицейским
Симеоне поругался с фанатом, получил красную и ушел с поля с полицейским

Наставник «Атлетико» не сдержал эмоций во время победного гола «Ливерпуля»

Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17.09.2025, 20:50
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
16.09.2025, 00:26
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 3
Бокс
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 15
Футбол
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем