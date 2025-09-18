Один из худших? Известна оценка Зинченко после дебютного матча за Ноттингем

В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Суонси» и «Ноттингем». Хозяева вырвали победу со счетом 3:2, при этом два гола были забиты после 90-й минуты.

Статистический портал Sofaascore опубликовал оценки футболистов – лучшим игроком матча стал австралийский защитник «Суонси» Кемерон Берджесс, который записал на свой счет два гола и получил оценку 8,5.

В составе «лесников» дебютировал защитник сборной Украины Александр Зинченко, который вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Игру 28-летнего футболиста оценили в 6,4 балла – это восьмой показатель среди игроков основного состава «Ноттингема». Ниже баллы получили два защитника Морату и Савона, а также голкипер Джон Виктор.

В следующем матче «Ноттингем» сыграет против «Бернли» на выезде – это будет поединок пятого тура Английской Премьер-лиги.

Оценки игроков в матче Кубка английской лиги Суонси – Ноттингем: