Ливерпуль и Атлетико назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
17 сентября в 22:00 пройдет поединок 1-го тура ЛЧ
17 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Ливерпуль принимает Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд
Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.
Ливерпуль получил право играть в ЛЧ благодаря триумфу в Английской Премьер-лиге
Мадридский Атлетико заняла 3-е место в Ла Лиге и получил путевку в ЛЧ.
