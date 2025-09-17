17 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Ливерпуль принимает Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.

Ливерпуль получил право играть в ЛЧ благодаря триумфу в Английской Премьер-лиге

Мадридский Атлетико заняла 3-е место в Ла Лиге и получил путевку в ЛЧ.

Ливерпуль и Атлетико назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов