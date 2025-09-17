Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Атлетико. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Ливерпуль
17.09.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 08:12 | Обновлено 17 сентября 2025, 08:32
Ливерпуль – Атлетико. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 17 сентября в 22:00 матч основного раунда ЛЧ

Коллаж Sport.ua

17 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Ливерпуль принимает Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.

Ливерпуль получил право играть в ЛЧ благодаря триумфу в Английской Премьер-лиге

Мадридский Атлетико заняла 3-е место в Ла Лиге и получил путевку в ЛЧ.

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.

Ліверпуль – Атлетико
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мадрид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
