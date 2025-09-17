В среду, 17 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико Мадрид». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ливерпуль

Действующие чемпионы Англии начали сезон не очень удачно – в матче за Суперкубок страны «мерсисайдцы» уступили лондонскому «Кристалл Пелас» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 90-х минут. В 4-х стартовых поединках Премьер-лиги этого сезона коллектив не впечатляет игрой, однако она приносит результат – «Ливерпуль» уже одолел «Борнмут», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Бернли», поэтому с 12-ю баллами на счету занимает 1-ю строчку турнир.

Трансферная кампания команды была одной из самых мощных у всех Европы за последние годы. По крайней мере, по потраченным средствам, ведь англичане купить игроков на сумму 484 миллиона евро – были подписаны Верца, Керкеза, Фримпонга, Леони, Исаака и Экитике.

Атлетико Мадрид

А вот испанцы начали сезон совсем неуверенно. Вкус победы «матрасникам» удалось ощутить лишь в 4-м туре Ла Лиги после выигрыша против «Вильярреала», до этого коллектив дважды сыграл вничью с «Эльче» и «Алавесом» и потерпел поражение от «Эспаньола». С 5-ю баллами на счету команда занимает 11-е место чемпионата Испании.

Летом «Атлетико» неплохо усилил состав, подписав Руджери, Баэну, Кардосо, Распадори и некоторых других футболистов. Однако против «Ливерпуля» из-за травмы не сыграет Хулиан Альварес, Тьяго Альмада, Кардосо и Баэна.

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще на групповом этапе этапа Лиги чемпионов 2021/22. Тогда в обоих поединках с общим счетом 5:2 победил «Ливерпуль».

Интересные факты

«Ливерпуль» забил 9 голов в текущем сезоне АПЛ – лучший результат среди всех команд.

Выигрышная серия «Ливерпуля» длится уже 4 официальных игры подряд.

Только в 1 матче «Атлетико» в этом сезоне было забито больше 2 мячей.

«Атлетико» имеет лишь 1 победу в 5 последних выездных поединках.

Возможные стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Фримпонг – Собослай, Гравенберг – Гакпо, Вирц, Салах – Экитикэ

Атлетико Мадрид: Облак – Галан, Лангле, ле Норман, Льоренте – Галлагер, Барриос, Коке, Симеоне – Серлотт, Гризман

Прогноз

Я поставлю на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.54.