МАРЧЕНКО: «Времена для нашей страны очень трудные. Каждая победа важна»

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко на пресс-конференции подвел итоги противостояния Кубка Билли Джин Кинг 2025 против команды Испании:

– Илья, поделитесь вашими мыслями о сегодняшнем противостоянии?

– Мы очень счастливы. Это было не идеально, но результат идеальный. Мы выиграли оба матча, и мы проходим дальше. Конечно, я очень доволен девочками сегодня.

– Илья, вам повезло иметь здесь двух отличных игроков, очень хорошую пару в парном разряде. Какая атмосфера в команде на этой неделе? Как вы сравнили бы это с другими вашими опытами с командой?

– Как вы сказали, у меня не только два хороших игрока, у меня пять или больше отличных игроков в нашей стране. Атмосфера отличная. Я очень доволен тем, как девочки общаются друг с другом. Да, нам весело. Мы чувствуем честь и ответственность представлять Украину в этом соревновании, потому что времена для нашей страны очень трудные. Каждая победа важна. Каждый в команде это знает. Мы действительно стараемся изо всех сил.

Сборная Украины одолела испанок с общим счетом 2:0. Победу сине-желтым принесли Марта Костюк и Элина Свитолина, которые обыграли Джессику Бузас Манейро и Паулу Бадосу соответственно.

В полуфинале КБДК-2025 Украина сыграет против Италии. Встреча состоится 19 сентября и начнется в 12:00.