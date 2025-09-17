Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КОСТЮК: Очень важным был гейм при счете 1:3, когда я сделала обратный брейк
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 19:25
162
0

Марта пришла на пресс-конференцию после противостояния КБДК Испания – Украина

КОСТЮК: Очень важным был гейм при счете 1:3, когда я сделала обратный брейк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк на пресс-конференции высказалась после победы над Джессикой Бузас Манейро в матчевом противостоянии 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг:

– Марта, вы, очевидно, сразу задали команде правильный тон. Можете рассказать о своем матче, что, по вашему мнению, стало ключевой разницей для победы, особенно на тай-брейке первого сета?

– Я была готова к тому, что буду нервничать, потому что, когда играешь за страну, хочешь ты этого или нет, ты всегда чувствуешь большую ответственность. Ты хочешь выиграть не только для себя, но и для команды, для страны.

Начало было немного тяжелым. Она начала очень хорошо. Мне удалось найти свой ритм. Думаю, очень важным был гейм при счете 1:3, когда я сделала обратный брейк. Да, это был очень важный момент. Я действительно не хотела проигрывать первый сет, потому что не хотела играть три партии.

Моя статистика на тай-брейках в этом году не лучшая (улыбается). Я действительно не хотела играть тай-брейк тоже. Мне кажется, я просто старалась быть в каждом розыгрыше. Думаю, она немного перестаралась. Я просто была терпеливой.

Во втором сете я тоже начала с отданной подачи. Да, мне удалось сразу же сделать обратный брейк. Потом было легче. Но никогда не бывает легко играть такие матчи. Я очень довольна сегодняшним поединком. Думаю, это был действительно хороший матч. Думаю, мы обе сыграли хорошо.

Я тактически сыграла действительно хорошо. Когда бы ни была ошибка, я исправляла ее почти сразу. Илья очень помогал мне на скамейке. Думаю, все было хорошо.

Марта принесла сборной Украины первое очко после победы над Бузас Манейро со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Общую победу сине-желтым принесла Элина Свитолина, которая одолела Паулу Бадосу. В полуфинале КБДК-2025 украинки сыграют против Италии (19 сентября, 12:00).

