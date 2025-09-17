Марта КОСТЮК: «Это был сложный матч для меня. Я готовилась к ней с US Open»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Джессикой Бузас Манейро в первой игре противостояния Кубка Билли Джин Кинг 2025 против сборной Испании:

«В первую очередь, я хочу поблагодарить украинских болельщиков, которые поддерживали. Это было невероятно.

Просто даже представлять свою страну на чемпионате мира, прост быть здесь, и не имеет значение – проиграю я или выиграю, – это большая честь.

Джессика – потрясающий боец. У нее невероятный год. Это был очень сложный матч для меня. Наверное, я готовилась к ней с US Open, когда играла против нее в парном разряде. Я уже тогда учила, как она играет.

Вести 1:0 в противостоянии – очень важно. Дальше я буду поддерживать Элину.

В первом сете были качели. Я не могла найти свою игру в начале матча, потому что условия тут довольно сложные. Также я не знала, как играет Джессика, ведь это моя первая встреча с ней. Были нервы, я не хотела, чтобы первый сет дошел до тай-брейка, потому что моей статистикой на тай-брейках в этом году гордиться нельзя.

Я старалась оставаться спокойной и бороться в каждом розыгрыше. У нас был невероятный поинт на тай-брейке, который я выиграла. Даже во втором сете я начала с отданной подачи. Это было нелегко, потому что я понимала, что Джессика хочет делать больше, она пыталась делать больше. А я оставалась и делала то, что должна. Думаю, болельщики мне очень помогли сегодня.

Я хочу сказать особенную благодарность Билли Джин Кинг, которая сегодня на арене. Также передаю привет всем амбассадорам в Китае. Это привилегия быть здесь. Украинские болельщики, китайские болельщики, спасибо. Я надеюсь, вы будете также поддерживать Элину, как и меня».

Костюк победила со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Марта принесла команде Украины первый балл в противостоянии с испанками.