Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк. Победа для сборной. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор первой игры матчевого противостояния КБДК Испания – Украина
17 сентября украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Джессику Бузас Манейро в первом поединке матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 Испания – Украина.
Костюк добыла победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:2 за 1 час и 42 минуты. Марта принесла сине-желтым первый балл.
Костюк и Бузас Манейро впервые сыграли друг с другом. Во второй игре противостояния на корт вышли Элина Свитолина и Паула Бадоса.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Испания – Украина
Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6
Видеообзор матча
