Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк. Победа для сборной. Видеообзор матча
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 15:22 |
259
0

Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк. Победа для сборной. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор первой игры матчевого противостояния КБДК Испания – Украина

Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк. Победа для сборной. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 сентября украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Джессику Бузас Манейро в первом поединке матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 Испания – Украина.

Костюк добыла победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:2 за 1 час и 42 минуты. Марта принесла сине-желтым первый балл.

Костюк и Бузас Манейро впервые сыграли друг с другом. Во второй игре противостояния на корт вышли Элина Свитолина и Паула Бадоса.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина

Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6

Видеообзор матча

Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Марта КОСТЮК: «Это был сложный матч для меня. Я готовилась к ней с US Open»
Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Джессика Бузас Манейро женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
