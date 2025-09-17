Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет играть с Роналду? Два клуба готовы заплатить за Довбика 28 млн евро
Саудовская Аравия
17 сентября 2025, 18:42 |
1201
2

Будет играть с Роналду? Два клуба готовы заплатить за Довбика 28 млн евро

Артём пользуется спросом в Саудовской Аравии

17 сентября 2025, 18:42 |
1201
2
Будет играть с Роналду? Два клуба готовы заплатить за Довбика 28 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» будет готова зимой продать своего украинского форварда Артема Довбика, сообщает Radio Radio.

По информации источника, на данный момент главными претендентами на 28-летнего нападающего считаются два клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, и «Аль-Иттихад». Оба готовы заплатить за украинца 28 млн евро.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего итальянский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что «Рома» снизила цену на Довбика.

По теме:
390, 880 и 1270. Месси опережает бомбардирский график Роналду
Мбаппе стал 8-м лучшим иностранным бомбардиром в истории Реала
Энрике требует у руководства ПСЖ трансфер футболиста Барселоны
Артем Довбик Рома Рим Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17 сентября 2025, 03:33 0
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»

Украинка готовится к старту чемпионата мира

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 31
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

Стало известно, когда начнется матч Кубка Украины Александрия – Динамо
Футбол | 17.09.2025, 18:26
Стало известно, когда начнется матч Кубка Украины Александрия – Динамо
Стало известно, когда начнется матч Кубка Украины Александрия – Динамо
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Футбол | 17.09.2025, 12:35
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17.09.2025, 08:19
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Самое время жене Довбыка привыкать к парандже. 
Ответить
-1
Mark4854590
А через пів року оренда в Полісся) 
Ответить
-1
Популярные новости
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13
Бокс
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
15.09.2025, 21:24 1
Бокс
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 54
Футбол
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 3
MMA
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем