Будет играть с Роналду? Два клуба готовы заплатить за Довбика 28 млн евро

Римская «Рома» будет готова зимой продать своего украинского форварда Артема Довбика, сообщает Radio Radio.

По информации источника, на данный момент главными претендентами на 28-летнего нападающего считаются два клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, и «Аль-Иттихад». Оба готовы заплатить за украинца 28 млн евро.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего итальянский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что «Рома» снизила цену на Довбика.