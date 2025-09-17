Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика провела переговоры с Моуриньо о сотрудничестве. Известен результат
Португалия
17 сентября 2025, 10:51 |
1772
1

Бенфика провела переговоры с Моуриньо о сотрудничестве. Известен результат

Португальский специалист согласился возглавить лиссабонский клуб

17 сентября 2025, 10:51 |
1772
1
Бенфика провела переговоры с Моуриньо о сотрудничестве. Известен результат
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже и Жозе Моуриньо

Во вторник, 16 сентября, состоялся матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и азербайджанский «Карабах». Лиссабонский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3.

После этой неудачи главный тренер «орлов» Бруну Лаже был отправлен в отставку, а главным кандидатом на должность нового наставника стал именитый португальский специалист Жозе Моуриньо.

По информации A Bola, стороны провели успешные переговоры о дальнейшем сотрудничестве, в ходе которых обсудили предварительные детали будущего соглашения.

Моуриньо готов вернуться в Португалию, чтобы в ближайшее время возглавить лиссабонский клуб. «Бенфика» планирует назначить нового тренера как можно скорее, чтобы Жозе руководил командой в матче чемпионата против AVS, который состоится 20 сентября.

Одной из причин, по которой Моуриньо решил присоединиться к «орлам», стал его друг Марио Бранку, который является спортивным директором португальской команды. Ранее Жозе и Марио вместе работали в «Фенербахче» и хорошо знают друг друга.

По теме:
Карабах стал первым клубом из Азербайджана, который победил в матче ЛЧ
Арне СЛОТ: «Исак может сыграть против Атлетико. Но точно не 90 минут»
Феликс НМЕЧА: «Второй тайм был гораздо более открытым»
Лига чемпионов чемпионат Португалии по футболу Бенфика Карабах Агдам Бруну Лаже Жозе Моуриньо отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: A Bola
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16 сентября 2025, 19:39 35
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика

В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле

Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Другие виды | 16 сентября 2025, 16:45 18
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ

В японском Токио разыграны медали ЧМ-2025 в прыжках в высоту

Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка
Футбол | 17.09.2025, 11:42
Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка
Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 11:33
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16.09.2025, 23:55
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nazarone
Бенфіку, досвід інших клубів яких очолював моур нічого не вчить. Не буде ні гри, ні результату
Ответить
+1
Популярные новости
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 7
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем