Бенфика провела переговоры с Моуриньо о сотрудничестве. Известен результат
Португальский специалист согласился возглавить лиссабонский клуб
Во вторник, 16 сентября, состоялся матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и азербайджанский «Карабах». Лиссабонский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3.
После этой неудачи главный тренер «орлов» Бруну Лаже был отправлен в отставку, а главным кандидатом на должность нового наставника стал именитый португальский специалист Жозе Моуриньо.
По информации A Bola, стороны провели успешные переговоры о дальнейшем сотрудничестве, в ходе которых обсудили предварительные детали будущего соглашения.
Моуриньо готов вернуться в Португалию, чтобы в ближайшее время возглавить лиссабонский клуб. «Бенфика» планирует назначить нового тренера как можно скорее, чтобы Жозе руководил командой в матче чемпионата против AVS, который состоится 20 сентября.
Одной из причин, по которой Моуриньо решил присоединиться к «орлам», стал его друг Марио Бранку, который является спортивным директором португальской команды. Ранее Жозе и Марио вместе работали в «Фенербахче» и хорошо знают друг друга.
.@SLBenfica, si pensa a José Mourinho per il post Bruno Lage: contatti confermati come anticipato da @abolapt https://t.co/g8o62EOgna— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 17, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле
В японском Токио разыграны медали ЧМ-2025 в прыжках в высоту