Бенфика провела переговоры с Моуриньо о сотрудничестве. Известен результат

Во вторник, 16 сентября, состоялся матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и азербайджанский «Карабах». Лиссабонский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3.

После этой неудачи главный тренер «орлов» Бруну Лаже был отправлен в отставку, а главным кандидатом на должность нового наставника стал именитый португальский специалист Жозе Моуриньо.

По информации A Bola, стороны провели успешные переговоры о дальнейшем сотрудничестве, в ходе которых обсудили предварительные детали будущего соглашения.

Моуриньо готов вернуться в Португалию, чтобы в ближайшее время возглавить лиссабонский клуб. «Бенфика» планирует назначить нового тренера как можно скорее, чтобы Жозе руководил командой в матче чемпионата против AVS, который состоится 20 сентября.

Одной из причин, по которой Моуриньо решил присоединиться к «орлам», стал его друг Марио Бранку, который является спортивным директором португальской команды. Ранее Жозе и Марио вместе работали в «Фенербахче» и хорошо знают друг друга.