Бенфика – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинские футболисты орлов Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек) вышли на поле с первых минут.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября

Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 (матч продолжается)

