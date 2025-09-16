Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 22:05 |
Бенфика – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинские футболисты орлов Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек) вышли на поле с первых минут.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября

Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
