Бенфика – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26
16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.
Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинские футболисты орлов Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек) вышли на поле с первых минут.
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября
Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 (матч продолжается)
