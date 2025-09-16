Экс-вратарь киевского Динамо, Шахтера и сборных Украины Артур Рудько был задержан при попытке нелегально пересечь государственную границу.

По информации SportArena, 33-летний голкипер, который в разные годы защищал цвета Динамо, Шахтера, Металлиста и Черноморца, пытался выехать из Украины. Неофициальные источники утверждают, что после инцидента Рудько в настоящее время проходит базовую подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины.

Свой последний сезон в профессиональном футболе вратарь провел в одесском Черноморце, который покинул летом. Ранее он также выступал за польский Лех и кипрский Пафос, а в начале карьеры получал вызовы в юношеские и молодежную сборные Украины.

Рудько сыграл за Динамо 29 матчей, если учитывать все турниры, а за Шахтер провел лишь 1 поединок УПЛ.

Вспоминаем интересные моменты из футбольной биографии голкипера.

ВИДЕО. Этапы карьеры Артура Рудько. Голкипер Динамо и Шахтера задержан