Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Этапы карьеры Артура Рудько. Голкипер Динамо и Шахтера задержан
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 21:49 | Обновлено 16 сентября 2025, 21:53
615
0

ВИДЕО. Этапы карьеры Артура Рудько. Голкипер Динамо и Шахтера задержан

Вспоминаем интересные моменты из футбольной биографии голкипера

16 сентября 2025, 21:49 | Обновлено 16 сентября 2025, 21:53
615
0
ВИДЕО. Этапы карьеры Артура Рудько. Голкипер Динамо и Шахтера задержан
Sport.ua. Артур Рудько

Экс-вратарь киевского Динамо, Шахтера и сборных Украины Артур Рудько был задержан при попытке нелегально пересечь государственную границу.

По информации SportArena, 33-летний голкипер, который в разные годы защищал цвета Динамо, Шахтера, Металлиста и Черноморца, пытался выехать из Украины. Неофициальные источники утверждают, что после инцидента Рудько в настоящее время проходит базовую подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины.

Свой последний сезон в профессиональном футболе вратарь провел в одесском Черноморце, который покинул летом. Ранее он также выступал за польский Лех и кипрский Пафос, а в начале карьеры получал вызовы в юношеские и молодежную сборные Украины.

Рудько сыграл за Динамо 29 матчей, если учитывать все турниры, а за Шахтер провел лишь 1 поединок УПЛ.

Вспоминаем интересные моменты из футбольной биографии голкипера.

ВИДЕО. Этапы карьеры Артура Рудько. Голкипер Динамо и Шахтера задержан

По теме:
Сколько заплатил? Известны детали попытки побега Рудька за границу
Он играл за Динамо и Шахтер. Статистика Рудько, задержанного на границе
ФОТО. Экс-кипер Динамо и Шахтера задержан при попытке пересечь границу
Динамо Киев Шахтер Донецк Черноморец Одесса Артур Рудько Металлист Харьков Вооруженные силы Украины российско-украинская война мобилизация видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Футбол | 16 сентября 2025, 00:17 3
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне

Товарищеский поединок носил благотворительный характер

Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Другие виды | 16 сентября 2025, 16:45 18
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ

В японском Токио разыграны медали ЧМ-2025 в прыжках в высоту

ВИДЕО. Мартинелли вышел вместо Дьекереша и сразу же забил в ворота Атлетика
Футбол | 16.09.2025, 21:25
ВИДЕО. Мартинелли вышел вместо Дьекереша и сразу же забил в ворота Атлетика
ВИДЕО. Мартинелли вышел вместо Дьекереша и сразу же забил в ворота Атлетика
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16.09.2025, 10:10
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем