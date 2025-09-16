Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 100-миллионный нападающий гранда пропустит топ-матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 18:21 |
361
0

Хулиан Альварес и Джонни Кардосо не сыграют с «Ливерпулем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Два игрока мадридского «Атлетико» не примут участие в игре с «Ливерпулем» в рамках первого тура основного раунда лиги чемпионов.

Ими стали аргентинский нападающий Хулиан Альварес и американский полузащитник Джонни Кардосо.

В прошедшем сезоне Хулиан Альварес провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 29 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джонни Кардосо провел 44 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее «Атлетико» одолел «Вильярреал» в Ла Лиге.

