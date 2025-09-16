100-миллионный нападающий гранда пропустит топ-матч Лиги чемпионов

Два игрока мадридского «Атлетико» не примут участие в игре с «Ливерпулем» в рамках первого тура основного раунда лиги чемпионов.

Ими стали аргентинский нападающий Хулиан Альварес и американский полузащитник Джонни Кардосо.

В прошедшем сезоне Хулиан Альварес провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 29 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джонни Кардосо провел 44 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее «Атлетико» одолел «Вильярреал» в Ла Лиге.