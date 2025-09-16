Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»
Италия
16 сентября 2025, 16:14 |
Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»

Уго Трани – о ситуации с форвардом сборной Украины

Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини полностью разочарован украинским форвардом своей команды Артемом Довбиком.

«Стоит сказать, что Гасперини просто не выносит Довбика. Он всячески призывает его проснуться, но пока ответов от Артема нет», — сказал Трани в эфире программы Te la do io Tokyo.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего итальянский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Гасперини поставил ультиматум Довбику.

По теме:
Испанские СМИ о двух украинцах: «Ванат уже играет Довбика»
Коуч Эмполи дал совет Попову: «Ему еще нужно прогрессировать»
Воспитанник киевского Динамо возглавил гонку бомбардиров в Италии
Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Harun Bakircioğlu
Раньери называл Довбика ранимым и чувствительным. Честно говоря, для форварда, который по определению должен быть хищником, убийцей это не лучшее качество. Особенно в условиях когда всем заправляет такая абсолютно лишенная эмоций машина как Гасперини. Если Раньери был для всех отцом, то Гасперини по словам Малиновского вообще не разговаривает с игроками, оставляя их справляться со своими психическими проблемами 1 на 1. Стиль работы тренера категорически не подходит Довбику, нужно срочно валить в зимнее окно.
Ответить
-1
Lulinnha
И тут Грачёва постаралась...? Пока только теория... 
Ответить
-2
fifa2020
Долбику треба було тут мої коменти прочитати перед переходом в дніщинську рому, щоб знати що будет так як зараз) Рома не підходить для його повільного стилю і де 10 захисників постійно в штрафній суперника, це не Іспанія де всі грають на атаку і де в тебе буде за матч 5 моментів, як було в Жироні!
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
An124_Ukr
Такий тренер як Гасперіні за час тренерської карʼєри мабуть все ж таки бачив безліч хороших нападників - тому йому є з чим порівняти нашу Паліняку - як би цей Буратіно дубовий нестарався толку небуде - тільки зміна клубу. В Ромі вже немає що ловити. Трабсонспор чекає )))
Ответить
-6
