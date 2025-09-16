Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини полностью разочарован украинским форвардом своей команды Артемом Довбиком.

«Стоит сказать, что Гасперини просто не выносит Довбика. Он всячески призывает его проснуться, но пока ответов от Артема нет», — сказал Трани в эфире программы Te la do io Tokyo.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего итальянский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Гасперини поставил ультиматум Довбику.