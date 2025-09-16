«Показал очень интересную игру». Французский журналист расхвалил Забарного

Французский журналист Раф Чейдер поделился мнениями об игре украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 4-го тура Лиги 1 с «Лансом» (2:0).

«В своем первом матче на «Парк де Пренс» Забарный продемонстрировал очень интересную игру. Да, несколько пасов в его исполнении могли быть лучше, и ему еще нужно развивать некоторые рефлексы.

Но он уже солидно выглядит в единоборствах и когда вступает в игру, хорошо читает ее, действует на опережение, грамотно выбирает позицию», – написал Чейдер в Twitter.

Сообщалось, что Луис Энрике готовит революцию в «ПСЖ», а у Забарного будет ключевая роль.