Наставник Бенфики рассказал о целях команды, игре Судакова и Лиге чемпионов

Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся португальская «Бенфика» и азербайджанский «Карабах». Накануне этого противостояния главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже ответил на вопросы журналистов:

– Какой будет тактика против «Карабаха»? Готова ли команда побеждать?

Я чувствую, что команда полна решимости вернуться к той игре, которую она показала в четырёх международных матчах этого года, и у неё огромное желание повторить прошлогодний успех в Лиге чемпионов. Главная цель на этот матч – победить, набрать три очка, показать хороший футбол и снова подарить нашим болельщикам отличный еврокубковый вечер.

– Как в команде обстоят дела после ничьей в матче с «Санта-Кларой»? Каких ошибок нужно избежать в Лиге чемпионов ?

– Тренерский штаб «Бенфики» знает, какие заоблачные требования к нам предъявляются. Недостаточно просто выигрывать титулы; нужно играть хорошо, поэтому после плохого результата у футболистов и команды нет времени оглядываться назад; мы должны смотреть вперёд. Нам предстоит долгий путь в плане улучшения нашей игры, особенно в нападении, ведь в обороне мы быстро вернулись к прошлогоднему уровню.

Мы очень сильная команда, возможно, одна из лучших в Европе, если смотреть на то, как прессингуем мяч и подключаем вратаря. В переходе в оборону мы играем гораздо агрессивнее; в нападении мы усердно работаем над решением проблемы, с которой столкнулись в прошлом году – построение игры вратарями, центральными защитниками, взаимодействие через полузащитников, больше контроля над игрой с мячом.

И у нас есть огромный потенциал для улучшения, в первую очередь в атаке. Нам нужно создать больше динамики, больше движения, поставить лучших игроков на позиции замыкающих, создавать больше голевых моментов и забивать больше голов. Мы это понимаем, и нам предстоит долгий путь. По мере появления времени для тренировок и работы будем общаться с игроками, и я уверен, что у нас есть все условия, чтобы провести качественную игру и добиться хорошего результата.

– Близка ли команда к желаемому уровню агрессии и интенсивности? Может ли Судаков привнести больше идей в атаку?

– Я прошу и настойчиво требую от наших игроков, чтобы мы играли гораздо агрессивнее в своей игре. Это было ключевым моментом в начале сезона. Нам нужно улучшить атакующую треть. Думаю, мы слишком прагматично подходим к нашей игре, к контролю над мячом.

Нам определённо нужно значительно улучшить динамику, перемещения по полю, особенно при игре против пятёрки защитников, где пространство ограничено – именно над этим мы будем работать». Я предпочитаю смотреть на свой послужной список как тренера «Бенфики»: 141 игра и более 300 забитых голов.

Вот почему я верю, что хороший футбол и голы придут, ведь я очень хорошо знаю этот клуб. В первый же день я сказал, что точно знаю, какой футбол нравится болельщикам. Мои игроки хорошо играли в молодёжной академии, на юношеском уровне и очень хорошо в основной команде. Когда я тренировал первый раз «Бенфику», мы играли хорошо, забивали много голов и выигрывали титулы. В прошлом году у нас были, когда этот футбол был заметен. Это вопрос времени и усилий.

– Каковы цели «Бенфики» на этот сезон в Лиге чемпионов?

– Мы всегда готовимся к игре наилучшим образом и выбираем лучший состав на каждый матч. У нас есть время, чтобы оценить состояние каждого и выбрать сильнейший состав. Наш дух всегда должен быть полон стремления к победе. Мы знаем, что значит играть за «Бенфику», и у нас есть чёткая цель: независимо от места и времени, выиграть матч, забить много голов и показать хороший футбол. Это наша цель, и мы её знаем.