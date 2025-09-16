Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это честь для меня»
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 12:42 |
Главный тренер «Марселя» поделился ожиданиями от игры с «Реалом»

УЕФА. Роберто Де Дзерби

Главный тренер французского «Марселя» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Это уже второй раз, когда я тренируюсь на стадионе «Бернабеу». Для меня это большая честь. Марсель имеет богатую европейскую историю. Мы приехали сюда, чтобы играть, показать все, на что способны, и победить.

Хаби Алонсо? Он добьется успеха. Он замечательный тренер. У него четкие идеи, он добился больших успехов и хорошо знает среду».

Матч между «Реалом» и «Марселем» состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

Марсель пресс-конференция Реал Мадрид Лига чемпионов Роберто Де Дзерби
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
