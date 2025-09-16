Лига чемпионов16 сентября 2025, 06:30 | Обновлено 16 сентября 2025, 06:33
58
0
МАРСЕЛИНО: «Мы хотим наслаждаться этим турниром»
Главный тренер «Вильярреала» поделился ожиданиями от игры с «Тоттенхэмом»
16 сентября 2025, 06:30 | Обновлено 16 сентября 2025, 06:33
58
0
Главный тренер испанского «Вильярреала» Марселино поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма»:
«Это лучший клубный турнир в мире. Мы хотим наслаждаться им, быть конкурентоспособными, приобретать опыт... Мы полны энтузиазма, амбиций, имеем потенциал и хотим продемонстрировать это в следующем матче».
Матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится 16 сентября в 19:45 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2025, 03:07 2
Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву
Волейбол | 15 сентября 2025, 11:22 6
Состоялся очередной матч мирового первенства по волейболу
Футбол | 15.09.2025, 23:13
Бокс | 15.09.2025, 07:05
Футбол | 15.09.2025, 08:23
Комментарии 0
Популярные новости
14.09.2025, 21:07 23
14.09.2025, 09:34 10
14.09.2025, 08:50 48
14.09.2025, 10:27 1
14.09.2025, 08:42 19
15.09.2025, 07:36 2
14.09.2025, 10:42 24
14.09.2025, 08:10 53