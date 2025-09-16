МАРСЕЛИНО: «Мы хотим наслаждаться этим турниром»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Марселино поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма»:

«Это лучший клубный турнир в мире. Мы хотим наслаждаться им, быть конкурентоспособными, приобретать опыт... Мы полны энтузиазма, амбиций, имеем потенциал и хотим продемонстрировать это в следующем матче».

Матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится 16 сентября в 19:45 по Киеву.