ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал матч 5-го тура УПЛ с киевской «Оболонью» (2:2):

«В какой момент всё пошло не так? Тот момент со штрафным в центре поля. Неожиданный гол.

Считаю, что мы не заслуживали ничью, а только победу, потому что мы создавали моменты.

Качество газона сыграло важную роль, потому что мы привыкли, когда поле полито. Поэтому это сыграло с нами не лучший шутку».