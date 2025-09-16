Украина. Премьер лига16 сентября 2025, 04:17 | Обновлено 16 сентября 2025, 04:28
81
1
ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
Защитник киевского клуба прокомментировал матч против Оболони
16 сентября 2025, 04:17 | Обновлено 16 сентября 2025, 04:28
81
1
Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал матч 5-го тура УПЛ с киевской «Оболонью» (2:2):
«В какой момент всё пошло не так? Тот момент со штрафным в центре поля. Неожиданный гол.
Считаю, что мы не заслуживали ничью, а только победу, потому что мы создавали моменты.
Качество газона сыграло важную роль, потому что мы привыкли, когда поле полито. Поэтому это сыграло с нами не лучший шутку».
Комментарии 1
Может напомнить, что мешает плохому танцору?
