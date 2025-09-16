Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
Украина. Премьер лига
ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»

Защитник киевского клуба прокомментировал матч против Оболони

ФК Динамо. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал матч 5-го тура УПЛ с киевской «Оболонью» (2:2):

«В какой момент всё пошло не так? Тот момент со штрафным в центре поля. Неожиданный гол.

Считаю, что мы не заслуживали ничью, а только победу, потому что мы создавали моменты.

Качество газона сыграло важную роль, потому что мы привыкли, когда поле полито. Поэтому это сыграло с нами не лучший шутку».

Может напомнить, что мешает плохому танцору?
