Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «Динамо не хватило концентрации при счете 2:1, могли забить еще»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 04:28
49
0

КАРАВАЕВ: «Динамо не хватило концентрации при счете 2:1, могли забить еще»

Защитник киевского клуба прокомментировал матч против Оболони

16 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 04:28
49
0
КАРАВАЕВ: «Динамо не хватило концентрации при счете 2:1, могли забить еще»
ФК Динамо. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал матч 5-го тура УПЛ с киевской «Оболонью» (2:2):

«Не хватило концентрации. Когда ведешь в счете 2:1, создаешь моменты… Могли бы забить еще, и было бы немного легче.

А когда 2:1 – это очень скользкий счет. Конечно, может случиться что угодно, как сейчас в последние секунды.

Концентрация, скорее всего, подвела. Нужно играть до последней секунды, это сказалось».

По теме:
БОНДАРЕНКО: «Досадная потеря очков. Они бы Шахтеру пригодились бы»
Арда ТУРАН: «Это не тот футбол, который я хочу видеть от Шахтера»
ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Александр Караваев
Николай Степанов Источник: FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15 сентября 2025, 07:05 4
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика

Американец считает себя номером один рейтинга P4P

Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Футбол | 15 сентября 2025, 08:23 1
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг

Идея заключается в трансфере в «Реал» Мадрид

Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка
Футбол | 15.09.2025, 22:36
Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка
Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Футбол | 15.09.2025, 15:47
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Реал Мадрид – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.09.2025, 03:02
Реал Мадрид – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 8
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем