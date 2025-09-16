КАРАВАЕВ: «Динамо не хватило концентрации при счете 2:1, могли забить еще»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал матч 5-го тура УПЛ с киевской «Оболонью» (2:2):

«Не хватило концентрации. Когда ведешь в счете 2:1, создаешь моменты… Могли бы забить еще, и было бы немного легче.

А когда 2:1 – это очень скользкий счет. Конечно, может случиться что угодно, как сейчас в последние секунды.

Концентрация, скорее всего, подвела. Нужно играть до последней секунды, это сказалось».