Украина. Премьер лига16 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 04:28
КАРАВАЕВ: «Динамо не хватило концентрации при счете 2:1, могли забить еще»
Защитник киевского клуба прокомментировал матч против Оболони
Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал матч 5-го тура УПЛ с киевской «Оболонью» (2:2):
«Не хватило концентрации. Когда ведешь в счете 2:1, создаешь моменты… Могли бы забить еще, и было бы немного легче.
А когда 2:1 – это очень скользкий счет. Конечно, может случиться что угодно, как сейчас в последние секунды.
Концентрация, скорее всего, подвела. Нужно играть до последней секунды, это сказалось».
