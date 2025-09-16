Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Полесье пожелало Бущану провести как можно больше матчей на ноль
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 03:34 | Обновлено 16 сентября 2025, 04:00
Голкипер хорошо известен благодаря выступлениям за киевское Динамо

ФК Полесье. Георгий Бущан

Украинский вратарь Георгий Бущан недавно прибыл в расположение житомирского Полесья.

31-летний футболист перешел в житомирский клуб из саудовского Аль-Шабаб. Он уже несколько дней тренируется с командой под руководством Руслана Ротаня.

Полесье в соцсетях пожелало Бущану провести как можно больше матчей на ноль.

Бущан хорошо известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за киевское Динамо, в составе которого провел 177 матчей и выигрывал национальные трофеи.

Опытный голкипер также является игроком сборной Украины, куда стабильно вызывался в последние годы (18 поединков).

Полесье Житомир Георгий Бущан фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
