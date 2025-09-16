ФОТО. Полесье пожелало Бущану провести как можно больше матчей на ноль
Голкипер хорошо известен благодаря выступлениям за киевское Динамо
Украинский вратарь Георгий Бущан недавно прибыл в расположение житомирского Полесья.
31-летний футболист перешел в житомирский клуб из саудовского Аль-Шабаб. Он уже несколько дней тренируется с командой под руководством Руслана Ротаня.
Полесье в соцсетях пожелало Бущану провести как можно больше матчей на ноль.
Бущан хорошо известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за киевское Динамо, в составе которого провел 177 матчей и выигрывал национальные трофеи.
Опытный голкипер также является игроком сборной Украины, куда стабильно вызывался в последние годы (18 поединков).
ФОТО. Полесье пожелало Бущану провести как можно больше матчей на ноль
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Идея заключается в трансфере в «Реал» Мадрид
Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву