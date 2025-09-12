Украинский вратарь Георгий Бущан прибыл в расположение житомирского Полесья и провел первую тренировку.

31-летний футболист перешел в житомирский клуб из сауудовского Аль-Шабаб. Он уже принял участие в своей первой тренировке с командой под руководством Руслана Ротаня.

Бущан хорошо известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за киевское Динамо, в составе которого провел 177 матчей и выигрывал национальные трофеи.

Опытный голкипер также является игроком сборной Украины, куда стабильно вызывался в последние годы (18 поединков).

ВИДЕО. Бущан прибыл в расположение Полесья и провел первую тренировку