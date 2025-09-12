Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бущан прибыл в расположение Полесья и провел первую тренировку
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 22:52 | Обновлено 12 сентября 2025, 23:01
235
0

ВИДЕО. Бущан прибыл в расположение Полесья и провел первую тренировку

Занятием житомирской команды руководил главный тренер Руслан Ротань

12 сентября 2025, 22:52 | Обновлено 12 сентября 2025, 23:01
235
0
ВИДЕО. Бущан прибыл в расположение Полесья и провел первую тренировку
ФК Полесье. Георгий Бущан и Руслан Ротань

Украинский вратарь Георгий Бущан прибыл в расположение житомирского Полесья и провел первую тренировку.

31-летний футболист перешел в житомирский клуб из сауудовского Аль-Шабаб. Он уже принял участие в своей первой тренировке с командой под руководством Руслана Ротаня.

Бущан хорошо известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за киевское Динамо, в составе которого провел 177 матчей и выигрывал национальные трофеи.

Опытный голкипер также является игроком сборной Украины, куда стабильно вызывался в последние годы (18 поединков).

ВИДЕО. Бущан прибыл в расположение Полесья и провел первую тренировку

По теме:
Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ребус для Кучера. Лазарет Черноморца пополнился еще двумя игроками
Георгий Бущан Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео тренировка чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Футбол | 12 сентября 2025, 16:30 8
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»

У Жироны кризис с атакой

«Полный бардак». Спортивный врач обвинил Эвертон из-за травмы Миколенко
Футбол | 12 сентября 2025, 22:34 0
«Полный бардак». Спортивный врач обвинил Эвертон из-за травмы Миколенко
«Полный бардак». Спортивный врач обвинил Эвертон из-за травмы Миколенко

Дмитрий Бабелюк считает, что английский клуб ошибся в ситуации с защитником сборной Украины

В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 12.09.2025, 22:24
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12.09.2025, 04:45
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 20
Футбол
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем