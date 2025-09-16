Луис Энрике готовит революцию в ПСЖ. У Забарного будет ключевая роль

Из-за травм сразу нескольких ключевых игроков своей команды главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике готов пойти на изменение игровой схемы парижан, сообщает Le Parisien.

Так, по информации источника, испанский специалист рассматривает несколько вариантов решения проблемы. Один из них – это переход на игровую схему с тремя центральными защитниками.

Такой вариант предполагает, что места в обороне займут Маркиньос, Вильян Пачо и украинец Илья Забарный. Крайние же защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш получат больше свободы для игры в атаке.

Сообщалось, что Луис Энрике имеет большие планы в отношении Забарного.