Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике готовит революцию в ПСЖ. У Забарного будет ключевая роль
Франция
16 сентября 2025, 03:45 |
47
0

Луис Энрике готовит революцию в ПСЖ. У Забарного будет ключевая роль

Испанский тренер планирует изменение тактического характера

16 сентября 2025, 03:45 |
47
0
Луис Энрике готовит революцию в ПСЖ. У Забарного будет ключевая роль
Getty Images/Global Images Ukraine

Из-за травм сразу нескольких ключевых игроков своей команды главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике готов пойти на изменение игровой схемы парижан, сообщает Le Parisien.

Так, по информации источника, испанский специалист рассматривает несколько вариантов решения проблемы. Один из них – это переход на игровую схему с тремя центральными защитниками.

Такой вариант предполагает, что места в обороне займут Маркиньос, Вильян Пачо и украинец Илья Забарный. Крайние же защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш получат больше свободы для игры в атаке.

Сообщалось, что Луис Энрике имеет большие планы в отношении Забарного.

По теме:
ФОТО. Мбаппе отреагировал на гол футболиста Лиги 1. Этот игрок – особенный
Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
ФОТО. Забарный провел первый матч на домашнем стадионе ПСЖ
Луис Энрике Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15 сентября 2025, 18:55 1
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ

Количество сенсаций на этом чемпионате мира зашкаливает

Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка
Футбол | 15 сентября 2025, 22:36 3
Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка
Милевский поставил точку в вопросе, кто лучше: Ярмоленко или Коноплянка

Артем выбрал футболиста «Динамо»

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15.09.2025, 07:05
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.09.2025, 03:07
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Бокс | 15.09.2025, 06:14
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 16
Бокс
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 8
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем