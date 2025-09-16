В понедельник, 15 сентября, состоялся матч третьего тура чемпионата Италии между «Комо» и «Дженоа».

Встречу принимал стадион «Джузеппе Синигалья» в Комо. стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. В составе хозяев голом отличился Нико Пас, у гостей забил Калеб Экубан.

В стартовом составе «Дженоа» вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 71 минуту, результативными действиями не отличился.

Серия А. 3-й тур

Комо – Дженоа – 1:1

Голы: Нико Пас, 13 – Экубан, 90+2

Видеообзор матча: