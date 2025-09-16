Комо – Дженоа – 1:1. 71 минута Малиновского. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура чемпионата Италии
В понедельник, 15 сентября, состоялся матч третьего тура чемпионата Италии между «Комо» и «Дженоа».
Встречу принимал стадион «Джузеппе Синигалья» в Комо. стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграли вничью со счетом 1:1. В составе хозяев голом отличился Нико Пас, у гостей забил Калеб Экубан.
В стартовом составе «Дженоа» вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 71 минуту, результативными действиями не отличился.
Серия А. 3-й тур
Комо – Дженоа – 1:1
Голы: Нико Пас, 13 – Экубан, 90+2
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теренс стал абсолютным чемпионом мира
Артем может перейти в «Бетис»