Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Комо – Дженоа – 1:1. 71 минута Малиновского. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Комо
15.09.2025 21:45 – FT 1 : 1
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 сентября 2025, 01:39 | Обновлено 16 сентября 2025, 01:40
54
0

Комо – Дженоа – 1:1. 71 минута Малиновского. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура чемпионата Италии

16 сентября 2025, 01:39 | Обновлено 16 сентября 2025, 01:40
54
0
Комо – Дженоа – 1:1. 71 минута Малиновского. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Комо

В понедельник, 15 сентября, состоялся матч третьего тура чемпионата Италии между «Комо» и «Дженоа».

Встречу принимал стадион «Джузеппе Синигалья» в Комо. стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. В составе хозяев голом отличился Нико Пас, у гостей забил Калеб Экубан.

В стартовом составе «Дженоа» вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 71 минуту, результативными действиями не отличился.

Серия А. 3-й тур

Комо – Дженоа – 1:1

Голы: Нико Пас, 13 – Экубан, 90+2

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Калеб Экубан (Дженоа).
89’
Хакобо Рамон (Комо) получает красную карточку.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Пас (Комо).
По теме:
Стала известна оценка Малиновского за матч с Комо
Эспаньол вырвал победу у Мальорки в драматичном матче Ла Лиги
Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1. Усик на поле. Видео голов и обзор
Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Комо Дженоа Руслан Малиновский
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Бокс | 15 сентября 2025, 05:36 1
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом

Теренс стал абсолютным чемпионом мира

Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 15 сентября 2025, 23:13 8
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает

Артем может перейти в «Бетис»

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Футбол | 16.09.2025, 00:17
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15.09.2025, 07:05
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15.09.2025, 18:55
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 1
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем