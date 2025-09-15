15 сентября на Джузеппе Синигалья пройдет матч 3-го тура Серии А Италии, в котором Комо встретится с Дженоа. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Комо

Команда, что-то показав в начале века, потом на два десятилетия совсем потерялась в недрах более низких лиг. Переломилась ситуация только при нынешних инвесторах. И они очень активно работали над отвоевыванием позиций. В итоге в 2024-м году получилось наконец-то подняться в Серию А. Уже там себя отлично проявил Сеск: начинающий как тренер, он с подопечными набрал 49 очков, замкнув топ-10 в итоговой таблице.

Этим летом не было таких масштабных и громких подписаний, как в 2024-м. Но при этом именно здесь продолжит карьеру Мората. Начинал клуб с уверенных побед, в кубке с Зюдтиролем и даже в Серии А с Лацио. Но Болонье уступили в крайнем туре 0:1 - при всем преимуществе на поле, так ничем и не ответили на гол Орсолини в начале второго тайма.

Дженоа

Клуб, не без помощи Шевченко, вылетал в Серии В. В отличие от своего бывшего наставника по Милану, Джилардино справился лучше, вернув и удержав подопечных в высшем дивизионе страны. Но после ряда кадровых потерь годичной давности Альберто перестал справляться. Благо, что его своевременно поменяли на Виейра, и с ним закончили на тринадцатом итоговом месте с 43 очками.

Сейчас старт у команды был не лучшим. В кубке разгромили Виченцу 3:0, но этот соперник давно не блещет. Но в Серии А пока что не получалось забивать. С Лечче хотя бы в итоге закончили нулевой ничьей на своем поле. Потом, принимая там же Ювентус, пытались хотя бы повторить этот результат. Но на 73-м минуте все же упустили Влаховича, в итоге так и уступили со счетом 0:1.

Статистика личных встреч

В семи последних поединках Дженоа выиграла один раз, а Комо - трижды, в том числе и в апреле этого года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Комо, что играет дома. Но все же вряд ли поединок получится зрелищным - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,73).