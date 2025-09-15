Италия15 сентября 2025, 11:12 |
15
0
Комо – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 сентября в 21:45 поединок Серии А
15 сентября 2025, 11:12
15
0
В понедельник, 15 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Комо» и «Дженоа».
Игра пройдет в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
