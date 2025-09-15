Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Комо – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Комо
15.09.2025 21:45 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 сентября 2025, 11:12 |
15
0

Комо – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября в 21:45 поединок Серии А

15 сентября 2025, 11:12 |
15
0
Комо – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Комо» и «Дженоа».

Игра пройдет в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Комо – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Комо – Дженоа
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Комо Дженоа Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
