Дженоа спас матч с Комо. Малиновский вернулся в старт
Поединок завершился вничью 1:1
В понедельник, 15 сентября, прошел матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Дженоа».
Игра прошла в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья». Поединок завершился вничью 1:1.
Первым голом в матче стал точный удар воспитанника «Реала» Нико Паса, забивший на 13-й минуте. Спасли матч гости на 90+2 благодаря усилиям Кейлеба Экубана.
В стартовый состав грифонов вернулся украинец Руслан Малиновский, который отличился желтой карточкой на 48-й минуте.
«Дженоа» после этого матча имеет два очка, у подопечных Сеска Фабрегаса – четыре.
Серия А. 3-й тур, 15 сентября.
Комо – Дженоа – 1:1
Гол: Пас, 13 – Экубан, 90+2.
