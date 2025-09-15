Дженоа спас матч с Комо. Малиновский вернулся в старт

В понедельник, 15 сентября, прошел матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Дженоа».

Игра прошла в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья». Поединок завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первым голом в матче стал точный удар воспитанника «Реала» Нико Паса, забивший на 13-й минуте. Спасли матч гости на 90+2 благодаря усилиям Кейлеба Экубана.

В стартовый состав грифонов вернулся украинец Руслан Малиновский, который отличился желтой карточкой на 48-й минуте.

«Дженоа» после этого матча имеет два очка, у подопечных Сеска Фабрегаса – четыре.

Серия А. 3-й тур, 15 сентября.

Комо – Дженоа – 1:1

Гол: Пас, 13 – Экубан, 90+2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А