  4. Нико КОВАЧ: «Мы должны выложиться на все 100 процентов»
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 02:27 |
Нико КОВАЧ: «Мы должны выложиться на все 100 процентов»

Хорватский тренер дал несколько комментариев перед матчем с «Ювентусом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач дал несколько комментариев перед матчем первого утра основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ювентусом»:

«Мы дадим Ансельмино еще два-три дня, чтобы он смог вернуться в строй к выходным»

«У нас очень хорошая команда. Когда все игроки на месте, мы очень сбалансированы, как по ширине, так и по глубине». «Для меня важно, что у нас есть конкуренция. Профили игроков разные. Необходимо соблюдать баланс между физической подготовкой, креативностью и беговой выносливостью. Если мы сможем хорошо сбалансировать все эти компоненты, то будем в выгодном положении».

«Мы очень вариативны, и на завтра у меня уже есть кое-что на примете», — говорит Ковач о составе на вторник.

«Мы играем на выезде. Это, безусловно, преимущество для «Ювентуса». Мы играли с «Ювентусом» в товарищеском матче в Дортмунде, и там было видно, каким качеством обладает эта команда. Мы должны выложиться на все 100 процентов. Мы хотим показать, что у нас есть качества, чтобы выстоять здесь».

Матч между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее Мануэль Локателли дал комментарий перед матчем с «Боруссией» Дортмунд.

Ювентус Боруссия Дортмунд пресс-конференция Лига чемпионов Нико Ковач
Даниил Кирияка Источник: ФК Боруссия Дортмунд
