Нико КОВАЧ: «Мы должны выложиться на все 100 процентов»
Хорватский тренер дал несколько комментариев перед матчем с «Ювентусом»
Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач дал несколько комментариев перед матчем первого утра основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ювентусом»:
«Мы дадим Ансельмино еще два-три дня, чтобы он смог вернуться в строй к выходным»
«У нас очень хорошая команда. Когда все игроки на месте, мы очень сбалансированы, как по ширине, так и по глубине». «Для меня важно, что у нас есть конкуренция. Профили игроков разные. Необходимо соблюдать баланс между физической подготовкой, креативностью и беговой выносливостью. Если мы сможем хорошо сбалансировать все эти компоненты, то будем в выгодном положении».
«Мы очень вариативны, и на завтра у меня уже есть кое-что на примете», — говорит Ковач о составе на вторник.
«Мы играем на выезде. Это, безусловно, преимущество для «Ювентуса». Мы играли с «Ювентусом» в товарищеском матче в Дортмунде, и там было видно, каким качеством обладает эта команда. Мы должны выложиться на все 100 процентов. Мы хотим показать, что у нас есть качества, чтобы выстоять здесь».
Матч между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.
Ранее Мануэль Локателли дал комментарий перед матчем с «Боруссией» Дортмунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский тренер планирует изменение тактического характера
Вряд ли стоит лепить «футбольную золушку» из киприотов, выбивших «Динамо». И вот почему…