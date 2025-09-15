Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ: «Мы – команда, которая хочет добиваться результатов»
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 19:27 |
Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ: «Мы – команда, которая хочет добиваться результатов»

Итальянский полузащитник дал несколько комментариев перед матчем с «Боруссией» Дортмунд

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Итальянский полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли дал несколько комментариев перед матчем первого утра основного раунда лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Боруссией» Дортмунд:

Готовы к старту

«Мы очень воодушевлены предстоящим стартовым матчем Лиги чемпионов. Субботняя игра против «Интера» придала нам много позитива. Завтра мы начнем самый захватывающий турнир, который только может быть, и сделаем это дома, перед своими болельщиками, что должно стать для нас дополнительным стимулом. Важно будет хорошо начать и подойти к матчу против такой сильной команды, как «Боруссия» Дортмунд, в наилучшей форме. Когда мы выйдем на поле и услышим гимн Лиги чемпионов, это будет невероятное чувство.

Команда едина

«Наш секрет – в единстве. Мы рады, что начали этот сезон с тренером и его штабом, потому что это означает, что мы можем начать с четкими идеями в голове, а не с нуля. Мы – команда, которая хочет добиваться результатов, мы хотим проявить себя, и в «Ювентусе» наша цель – всегда стараться дойти до конца в каждом турнире. Мы знаем, что в Лиге чемпионов есть очень сильные команды, самого высокого уровня. Мы очень хорошо сыграли против «Интера», но были и аспекты, которые мы обязательно должны улучшить. Мы находимся в начале нашего пути, и нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добьемся успеха вместе.

Команда, которая забивает больше всех – побеждает

«Статистика не лжет. Лига чемпионов – это соревнование, отличное от чемпионата. Есть команды, которые играют по-разному. В прошлом году «ПСЖ» выиграл, потому что забил больше всех, но также благодаря невероятным героическим действиям Доннаруммы в воротах. Так что, возможно, в Лиге чемпионов действительно побеждают команды, которые забивают больше всех. Как показывает статистика, в отличие от итальянского чемпионата, где почти всегда побеждает команда, пропустившая меньше всех. Понятно, что это два совершенно разных турнира. В своих оценках всегда нужно соблюдать баланс».

Матч между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» одолел «Интер» в Серии А.

По теме:
Игор ТУДОР: «Нам не хватало нескольких важных игроков»
Роналду во второй раз с сезона 2003/04 не сыграет в Лиге чемпионов
Где смотреть матч основного раунда Лиги чемпионов Ювентус – Боруссия Д
Мануэль Локателли Ювентус Боруссия Дортмунд пресс-конференция Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: ФК Ювентус
