Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывшая первая ракетка в Португалии провела и выиграла первый матч за год
WTA
Бывшая первая ракетка в Португалии провела и выиграла первый матч за год

Каролина Плишкова успешно стартовала на турнире WTA 250 в Калдаш-да-Раинье

WTA. Каролина Плишкова

33-летняя бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии успешно стартовала на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

Плишкова провела и выиграла первый матч за последний год – в 1/16 финала португальских соревнований чешка в трех сетах переиграла представительницу Франции Тессу Андрианжафитримо (WTA 279) за 2 часа и 38 минут.

WTA 250 Калдаш-да-Раинья. Хард, 1/16 финала

Каролина Плишкова (Чехия) [WC] – Тесса Андрианжафитримо – 6:1, 4:6, 7:5

Во второй партии Плишкова отыграла подачу на матч при счете 4:5, выиграв три гейма подряд.

Для Каролины это первый турнир с прошлогоднего US Open, на котором она получила травму голеностопа в матче 1/32 финала. В сентября 2024 она перенесла операцию, а в мае 2025 снова лягла под нож из-за той же проблемы.

Следующей соперницей Плишковой будет «нейтралка» Полина Яценко (WTA 267).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
