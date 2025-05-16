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  4. ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге
WTA
16 мая 2025, 12:45 |
1361
0

ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге

Каролина Плишкова снова лягла под нож

16 мая 2025, 12:45 |
1361
0
ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

33-летня чешская теннисистка и экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова перенесла операцию на лодыжке в Мадриде.

Об этом Каролина сообщила в своем Instagram, опубликовав соответствующее фото:

«И вот опять... Из-за постоянных болей мне пришлось сделать еще одну маленькую операцию на лодыжке. Все прошло хорошо, я уже лучше ﻿себя ﻿чувствую. Надеюсь скоро вернуться на корт. Спасибо всем за вашу поддержку и сообщения – это очень для меня важно».

В сентябре 2024 года Плишкова перенесла операцию на левом голеностопе после полученной травмы на US Open. Именно на Открытом чемпионате США она провела свой последний матч – в 1/32 финала Каролина снялась после трех розыгрышей против Жасмин Паолини.

ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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