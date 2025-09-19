Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 сентября 2025, 13:16
Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Калдаш-да-Раинье

Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

19 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В четвертьфинале украинка поборется против Габриэлы Кнутсон (Чехия, WTA 236). Поединок состоится третьим запуском на Caldas da Rainha после игры Ли – Корпач. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Снигур.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Кэрол Ян Су Ли, либо против Тамары Корпач.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Снигур разгромила нейтралку и вышла в четвертьфинал турнира в Португалии
Дарья Снигур – Кристина Дмитрюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинка на турнире WTA 125 в Португалии проиграла стартовый матч 0:6, 0:6
WTA Калдаш-да-Раинья Дарья Снигур Габриэла Кнутсон смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
