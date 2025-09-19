Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В четвертьфинале украинка поборется против Габриэлы Кнутсон (Чехия, WTA 236). Поединок состоится третьим запуском на Caldas da Rainha после игры Ли – Корпач. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Снигур.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Кэрол Ян Су Ли, либо против Тамары Корпач.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА