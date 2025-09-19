Снигур завершила выступления на турнире в Португалии, уступив 236-й ракетке
Дарья не сумела справиться с Габриэлой Кнутсон в четвертьфинале WTA 125 в Португалии
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.
В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла представительнице Чехии Габриэле Кнутсон (WTA 236) за 1 час и 27 минут.
WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Хард, 1/4 финала
Габриэла Кнутсон (Чехия) – Дарья Снигур (Украина) [4] – 6:4, 6:3
Снигур провела второе очное противостояние против Кнутсон. 29 июля Дарья одолела Габриэлу на соревнованиях в Варшаве.
Следующей соперницей Кнутсон будет Кэрол Ян Су Ли.
