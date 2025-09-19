Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снигур завершила выступления на турнире в Португалии, уступив 236-й ракетке
19 сентября 2025, 18:32
Снигур завершила выступления на турнире в Португалии, уступив 236-й ракетке

Дарья не сумела справиться с Габриэлой Кнутсон в четвертьфинале WTA 125 в Португалии

19 сентября 2025, 18:32 | Обновлено 19 сентября 2025, 18:57
Снигур завершила выступления на турнире в Португалии, уступив 236-й ракетке
WTA. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла представительнице Чехии Габриэле Кнутсон (WTA 236) за 1 час и 27 минут.

WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Хард, 1/4 финала

Габриэла Кнутсон (Чехия) – Дарья Снигур (Украина) [4] – 6:4, 6:3

Снигур провела второе очное противостояние против Кнутсон. 29 июля Дарья одолела Габриэлу на соревнованиях в Варшаве.

Следующей соперницей Кнутсон будет Кэрол Ян Су Ли.

