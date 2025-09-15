Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Женская сборная Украины заняла третье место в Суперфинале Евролиги
Пляжный футбол
15 сентября 2025, 21:27 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:40
В матче за бронзу турнира по пляжному футболу сине-желтые переиграли Польшу

УАФ

Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место в Суперфинале Евролиги-2025, прошедшем в итальянском Виареджо.

Украинская команда провела на турнире четыре матча. На групповой стадии подопечные Юрия Клименко заняли второе место в группе В.

Сине-желтая команда обыграла Италию (4:2) и уступила Испании (2:4). Этот результат обеспечил девушкам выход в полуфинал турнира, где проиграли Португалии (1:3).

В матче за бронзу сине-желтые играли с Польшей. В основное время поединок закончился со счетом 3:3, овертайм голов не принес, а в серии пенальти украинки оказались сильнее (3:3, пен. 4:3).

Николай Степанов
