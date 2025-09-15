Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тарас Степаненко – самый титулованный игрок чемпионата Турции
15 сентября 2025
Тарас Степаненко – самый титулованный игрок чемпионата Турции

Зубков также попал в этот список

Тарас Степаненко – самый титулованный игрок чемпионата Турции
Тарас Степаненко

Полузащитник «Эюпспора» Тарас Степаненко является самым титулованным игроком турецкого чемпионата – 26. Украинец имеет в своей коллекции 10 трофеев чемпионата, 9 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Ближайшим преследователем Степаненко в рейтинге стал бразильский голкипер «Фенербахче» Эдерсон – 24.

В пятерку лидеров также вошли испанский нападающий Марко Асенсио («Фенербахче», 20 трофеев), немецкий хавбек Илкай Гюндоган («Галатасарай», 18 трофеев) и немецкий вингер Лерой Сане («Галатасарай», 15 трофеев).

На шестой позиции оказался еще один украинский игрок – Александр Зубков («Трабзонспор», 13 трофеев: 4 чемпионата Украины, 5 Кубков Украины, 3 чемпионата Венгрии и Кубок Венгрии).

Последним в списке стал аргентинский форвард «Галатасарая» Мауро Икарди – 12.

Стало известно, почему Сикан не попал в заявку на матч с Фенербахче
Онана – герой матча. Оценки Батагова и Зубкова за игру с Фенербахче
Дебют Онана. Трабзонспор с украинцами уступил Фенербахче
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии
